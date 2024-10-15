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Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

ZİYARETTE MASAYA YATIRILACAK KONULAR

Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, uzun süredir güvenlik, enerji ve ticaret temelinde şekillendiği biliniyor. Ancak iki taraf arasındaki en önemli gündem başlığı, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı. Türkiye, sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadelesinde IKBY'nin desteğine önem veriyor.

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Neçirvan Barzani Diplomasi Politika Güvenlik Ankara Dünya Irak

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Yorumlar (11)

Vodafone KARDELEN:

sözde tilkiye tavuk kediye ciğer emaneti -))))

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Vodafone KARDELEN:

neydi efendim ha buldum sayın Barzani -)))

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ibrahim hantaş:

yıllar ca insanlar ı milli duygular ile uyutup işi götürmek buna denir halk saf olursa siyasetçi ne yapsın

20
4
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uCube :

Kürdistan mı geliyor efendim. Nereden nereyeeeeeeee! ;))

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5
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Vodafone KARDELEN:

bu millet bu derin uykunun faturasını ağır ödeyecek he zaman isbat edecek bunu demedi deme İbrahim sözler eski bir MHP li Yozgatlı orhandan -)))

12
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Adil ÖZDEMİR:

Anlaşılan gene DEM'e işleri düştü.

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Kerem Sevimli:

Bir kurt olarak sn erdogonin koltugu icin feda edemeyecegi birsey yok, Barzan i onunla siyaset yapmali ancak asla guvenmemeli

8
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Kamil Başkurt:

Erdoğanın orta doğuda kalmış yek mültefiği sanırım

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Cengaver Baran:

Barzani gitmeden erdoğana taviz verecek herhalde seçim öncesi geldiğine göre

5
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Sefa Altun:

NERDE KIRMIZI HALILARINIZ.....

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