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Barzani ve Pistorius, DEAŞ Tehditlerini Görüştü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri ve DEAŞ tehditlerini ele aldı. Barzani, Almanya'nın desteklerinin önemini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya gelerek Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ tehditlerinin görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda kapsamında ikili temaslarda bulunuyor. IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barzani temasları çerçevesinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Açıklamada, Barzani ve Pistorius görüşmesinde Almanya ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son durum ve DEAŞ tehdidi ele alındı. Almanya ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri, Erbil-Bağdat ilişkileri, DEAŞ tehdidi ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede Barzani, IKBY Irak ve bölgedeki istikrarı sağlama çabalarındaki desteklerinden dolayı Almanya'ya teşekkür etti ve bu desteğin devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkesinin IKBY'ye olan desteğini sürdürme sözünü yineleyen Alman Bakan Pistorius, Almanya'nın Irak ve IKBY ile ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin, terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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