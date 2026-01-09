ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve KDP Başkanı Barzani'den Halep görüşmesi

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'nin Halep kentinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) silah bırakmayı reddeden unsurlarına yönelik operasyonunun ele alındığı belirtildi. Barrack ve Barzani'nin bölgedeki gerginlik ve huzursuzluğun devam etmesinin önüne geçilmesi için bütün çabanın sarf edilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca tarafların görüşmede bölgede durumun normal haline dönmesi, istikrar, güvenlik ve barışın sağlanması yönünde büyük adımların atılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüştü. Suriye ordusu, Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolü sağlamıştı. Terör örgütü SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenmiş, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs Şeyh Maksut Mahallesi'ne gelmişti. Ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından Suriye ordusu, bugün Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine yönelik operasyonlar düzenleneceğini açıklamıştı. - ERBİL