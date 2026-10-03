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BARÜ Rektörü Akkaya, TBMM yasama yılı açılış resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti

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BARÜ Rektörü Akkaya, TBMM yasama yılı açılış resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılış resepsiyonuna katıldı. Akkaya, resepsiyonda Kurtulmuş'a yeni yasama yılı için başarı dileklerini iletti, davet ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bir program düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da katılarak üniversiteyi temsil etti. Programda; milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda davetli bir araya geldi.

Resepsiyonda TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yeni yasama yılı dolayısıyla başarı dileklerini iletti.

Rektör Akkaya, "Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ülkemizin kalkınmasına, birlik ve beraberliğine ve belirlenen hedeflerine güç katmasını temenni ediyorum. Davetleri ve yakın ilgileri dolayısıyla TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyor, kıymetli milletvekillerimize verimli ve başarılı bir yasama yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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