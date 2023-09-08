Bartın'ın Ulus İlçesine Yeni Kaymakam Atandı

Bartın'ın Ulus ilçesine yeni atanan Kaymakam Fırat Kadiroğlu görevine başladı. Karşılama töreni düzenlendi ve tanışma toplantısı yapıldı. Öte yandan, Zeynep Topçu Bartın Vali Yardımcısı olarak atandı.

Bartın'ın Ulus ilçesine yeni atanan Kaymakam Fırat Kadiroğlu görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile Bartın'ın Ulus ilçesine atanan Fırat Kadiroğlu, ilçeye gelerek görevine başladı. Yeni Kaymakam Fırat Kadiroğlu için Hükümet Konağı bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Kurum amirleri ile tek tek tokalaşan Kaymakam Kadiroğlu, makamında ağırladığı müdür ve amirler ile tanışma toplantısı düzenlendi.

Öte yandan 2019 yılında 136 gün Ulus kaymakamlığı yapan ve son olarak 2021-2023 tarihleri arasında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçe kaymakamlığı görevini yürüten Zeynep Topcu, son Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Bartın Vali Yardımcısı olarak görevine atandı. Zeynep Topçu, ilk kez geçen yıl kadın Vali Dr. Nurtaç Arslan'ın atandığı Bartın'da görev yapacak ikinci kadın vali yardımcısı oldu - BARTIN