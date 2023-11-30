Bartın Gazeteciler Derneği Üyesi Mustafa Kurt, Milletvekili Aldatmaz'ı Ziyaret Etti

Bartın Gazeteciler Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Kurt, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Kurt, Aldatmaz'a Bartın'da çekilmiş bir fotoğraf hediye etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bartın Gazeteciler derneği Yürütme Kurulu Üyesi ve Gündem Haber Ajansı isimli internet haber sitesinin İmtiyaz Sahibi Mustafa Kurt, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti

Ziyarette Mustafa Kurt, Milletvekili Aldatmaz'a, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'da çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti. Fotoğraf için teşekkür eden Aldatmaz, "Bartın'ın bakanı var. Milletvekili var. Belediyeyi de kazanmamız halinde yatırımlar daha da fazla artacaktır. Bartın bu 4 yılı değerlendirmesi gerekir. Milletvekili olarak bakanımız olduğu bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Buna göre yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz" dedi. Aldatmaz, üyesi olduğu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun çalışmaları ile ilgili de bilgiler vererek, değerlendirmelerde de bulundu.

Milletvekili Aldatmaz, Bartın'da yapılan ve yapılacak çalışmaların da masaya yatırıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurt'a teşekkür etti. - BARTIN