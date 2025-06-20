Bartın'da Doğa ve Altyapı Yatırımları

Bartın'da Doğa ve Altyapı Yatırımları
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Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kozcağız beldesi ve Özbaşı köyünde dere ıslahı, beton kanallar ve araç köprüsü projelerinin hayata geçirileceğini bildirdi. Bu yatırımların bölgedeki taşkın riskini azaltacağı ve yaşam kalitesini artıracağı vurgulandı.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz doğa ve altyapı konularında önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Vekil Aldarmaz, Kozcağız beldesi Ağular Deresi ve Özbaşı köyü bölgelerinde imzalanan yeni projelerle, dere ıslahı, beton kanallar ve araç köprüsü yapımına başlanacağını duyurdu. Aldarmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yatırımlar sayesinde taşkın riski azalacak, hem halkımızın can ve mal güvenliği sağlanacak hem de bölgenin altyapısı güçlenecek" dedi.

Bölgede yapılması planlanan bu proje ve yatırımların altyapıyı güçlendireceğini belirten Ak Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldarmaz, projenin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olduğunun da altını çizdi. Aldarmaz, emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkürlerini ileterek "Projemiz Bartın'ımıza hayırlı olsun" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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