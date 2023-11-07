Bartın Belediyesi İsrail Ürünlerini Boykot Ediyor

Bartın Belediyesi, Filistinli sivil halka yönelik saldırılarına devam eden İsrail'i kınayarak belediye işletmelerinde İsrail menşeili ürün satışlarını durdurdu.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu yaptığı açıklamada, Filistin'de saldırılarını sürdüren İsrail'i boykot etme amacıyla belediyeye bağlı işletmelerde İsrail ürünlerinin satılmayacağını söyledi. Başkan Fırıncıoğlu, "Bartın Belediyesi olarak, çocukları kadınları ve masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınıyor, dünyanın neresinde olursa olsun zülüm gören masum ve sivil insanların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu nedenle İsrail menşeili ürünleri boykot ediyoruz" dedi. - BARTIN