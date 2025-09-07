Haberler

Barış Yarkadaş'a canlı yayında tehdit mesajı! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve 15 Eylül'deki kurultay davası gündemdeki yerini korurken, gazeteci Barış Yarkadaş canlı yayında tehdit edildi. Yarkadaş telefonuna "İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük'ten daha kötü muamele yapacağız" mesajının geldiğini gösterdi. Öte yandan CHP kayyumu Gürsel Tekin ise "Barış'ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz" dedi.

CHP İstanbul'a Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması ve 15 Eylül'deki kurultay davası öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TGRT ekranlarındaki Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş skandal bir tehdit mesajı geldi. Canlı yayın sırasında telefonuna gelen mesajı gösteren savcıları göreve çağırdı.

"HANGİ KÖTÜ MUAMELEYİ YAPACAKLARMIŞ BANA?"

Yarkadaş "Gelen mesajı okuyorum. 'İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük'ten daha kötü muamele yapacağız' diyorlar." ifadelerini kullandı. Savcıları göreve çağıran Yarkadaş telefon ekranını kameralara çevirerek "Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?" dedi ve savcıları göreve çağırdı.

"KEFENİMİZİ GİYDİK"

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, programa mesaj göndererek "Barış'ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin" diyerek Yarkadaş'a destek verdi.

