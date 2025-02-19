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Barış Umudu İçin İmralı Görüşmelerini Takip Ediyoruz

Barış Umudu İçin İmralı Görüşmelerini Takip Ediyoruz
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İmralı görüşmelerinin barış umudunu yeşertmek için takip edildiğini ve bu konudaki tepkilerini TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, parti heyetiyle İmralı arasındaki görüşmelere ilişkin süreci dikkatle takip ettiklerini ve buradan "bir barış umudunun doğması için" ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelerde yaşanan görevden uzaklaştırma ve tutuklamalara tepki gösterdi.

Kürt meselesinin Türkiye için önemine dikkati çeken Gergerlioğlu, "demokratikleşmenin önünü kesen bir mesele" olarak Türkiye'nin yıllardır bu sancıyla can çekiştiğini ifade etti.

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleriyle yeni bir sürecin devam ettiğini anımsatan Gergerlioğlu, "Biz bu süreci dikkatle takip ediyor ve buradan bir barış umudunun doğması için elimizden geleni yapıyoruz. Mitingler yapıp halka anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, toplumun farklı kesimlerinden kendilerine iletilen ve bazı cezaevlerinde yaşandığını öne sürdüğü "hak ihlallerine" ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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