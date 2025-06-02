Barış Süreci İçin Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Toplandı

Barış Süreci İçin Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Toplandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Rus ve Ukrayna heyetleri toplantısında barış arayışlarını ve ateşkes sürecini ele aldı. Fidan, liderlerin ortak iradesiyle ilerleyişe devam ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Rus ve Ukrayna heyetleri, kalıcı barış için İstanbul'da bir araya geldi. Çırağan sarayında gerçekleşen toplantının açılışın konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı.

Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap eden Fidan, "Ateşkes ve barış arayışlarımız çerçevesinde yeniden İstanbul'da bir araya gelmiş bulunuyoruz. 16 Mayıs'tan iki hafta sonra ikinci tur doğrudan temasları gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Liderlerimizin ortak iradeleri temelinde bu temaslara devam etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız; Sayın Zelenksy ve Sayın Putin ile sürekli temas halinde sürecin ilerlemesi için azami gayret sarf etmektedir. Nitekim ilk toplantıya müteakip Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla geçtiğimiz hafta Moskova ve Kiyev ziyaretlerinde bulunarak bugünkü toplantını hazırlıklarını gerçekleştirme imkanımız oldu. Her iki tarafla da konuyu enine boyuna samimiyetle ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Taraflar önemli adımlar attı, biner kişilik mübadele tamamlandı"

16 Mayıs'ta yapılan ilk toplantıda alınan kararları hatırlatan Fidan, "İlk toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi için taraflar önemli adımlar attılar. Biner kişilik mübadele kısa sürede tamamlandı. Her iti taraf da vadettiği üzere ateşkese ve müteakip adımlara yönelik tutumlarını belirledi. Bugün bir araya gelerek bu tutumları karşılıklı ele alma iradelerini ortaya koydular" şeklinde konuştu.

"Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları ele almayı öngörüyoruz"

Bugünkü toplantıda her iki ülkenin ateşkese dair şartlarının değerlendirileceğini söyleyen Fidan, "Aynı zamanda insani mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz. Düzenli görüşmelerin yapılmasını, taraflar arasındaki güvenin tesisi açısından değerli görüyoruz. Karşılıklı sorunların ve pozisyonların ortaya konması sayesinde aradaki görüş ayrılıklarını azaltmak ve barışa giden yolun taşlarını döşemek mümkün olacaktır. Görüşmelerin verimli geçerek en kısa zamanda somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılması temel beklentimizdir" diye konuştu.

"Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır"

Amerika'nın görüşmelere yönelik desteğini önemli bulduklarının altını çizen Fidan, "Sayın Trump'un barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız iki ülkenin Türkiye'ye duyduğu güven, bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir. Burada yapacağınız görüşmeler bölgesel ve küresel açıdan ortak geleceğimiz üzerinde belirleyici olacaktır. Tüm dünyanın gözü, sizlerin burada yapacağı temaslara odaklanmış durumdadır. Bu fırsattan azami ölçüde yararlanarak bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracak somut netçilere alacağınıza canı yürekten inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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