Barış Anneleri heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te görüştü

Barış Anneleri heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini Meclis'teki makamında kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etti, TBMM Başkanlığı görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyeti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etti. TBMM Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı