Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Barış Anneleri heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barış Anneleri heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te görüştü
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini Meclis'teki makamında kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etti, TBMM Başkanlığı görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyeti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etti. TBMM Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı

Son 4 maçta da oynayamayan Orkun Kökçü'den haber var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Türk sinemasının vazgeçilmez ekibi 8'inci kez beyaz perdede
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti

Büyük umutlarla gelen genç yıldızdan olay hareket!

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış

Barış anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor

Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj

Vefa deyince de Arda Güler! Yaptığıyla yine tüm gönülleri fethetti