Bangladeş Cumhurbaşkanı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, ciddi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. 76 yaşındaki Şahabuddin, Nisan 2023'ten cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.

Şahabuddin yaptığı açıklamada, kendisine muayene sonucu bir sinir sistemi hastalığı olan otonom nöropati teşhisi konulduğunu belirterek, "Bu rahatsızlık nedeniyle zaman zaman kısa süreli bilinç kaybı yaşıyorum" dedi.

Ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar cumhurbaşkanlığı görevini Ulusal Parlamento Başkanı vekaleten yürütecek. Bangladeş'te cumhurbaşkanı devletin başı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı konumunda bulunurken, yürütme yetkisi başbakan ve kabineye ait.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı