Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı - Haberler

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Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bandırma'da MHP liler bayramın birinci günü bayramlaştı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP Bandırma İlçe Teşkilatı, bayramın ilk günü düzenlediği bayramlaşma merasimi ile üyeleriyle bir araya geldi.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP Bandırma İlçe Teşkilatı, bayramın ilk günü düzenlediği bayramlaşma merasimi ile üyeleriyle bir araya geldi.

İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu İlçe Teşkilatı da gerçekleşen bayramlaşma merasimine çok sayıda ülkücü katıldı. Bayramlaşma merasimi ile üyelerinin bir arya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden İlçe Başkanı Bozkut, " Bugün Türk ve İslam aleminin önemli günü, bu önemli günde insanların bir araya gelmesi çok güzel bir duygu. Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bayramlaşma törenine katılımın yüksek olmasından dolayı dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm partililerimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemizin ramazan bayramını kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Politika, Haberler

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