Haberler ›› Politika ›› Bandırma'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı

Bandırma'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıldönümü kutlamaları, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda çelenklerin sunumu ile başladı. Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili AK Parti Belediye Meclis Üyesi Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve diğer protokol üyeleri katıldı. Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu.