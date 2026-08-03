Haberler

Balıkesir Üniversitesi 309 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi 309 Sözleşmeli Personel Alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 309 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Balıkesir Üniversitesi, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 309 sözleşmeli personel alımı yapacak. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, hem personel alımının hem de üniversitelerde görev yapan idari personelin becayiş sürecinin başlamasının Balıkesir için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Balıkesir'de iş arayan binlerce adayın merakla beklediği personel alımı süreci başladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 309 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Aydemir ayrıca, devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin uzun süredir beklediği karşılıklı yer değişikliği (becayiş) uygulamasının da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirildiğini duyurdu.

Balıkesir Üniversitesi'nde 309 Kişiye İstihdam Kapısı

Balıkesir Üniversitesi'nin çeşitli akademik birimleri ile üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımı, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Açılan kadrolar arasında 150 hemşire, 115 destek personeli, 17 sağlık teknikeri, 10 büro personeli, 4 teknisyen, 4 şoför, 3 tekniker, 2 mühendis, 2 psikolog, 1 fizyoterapist ve 1 diyetisyen yer alıyor. Özellikle sağlık hizmetleri alanındaki kadroların ağırlıkta olması, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nin personel ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak.

Başvurular Ağustos Ayında Alınacak

Personel alımı için elektronik başvurular 3 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 17 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden tamamlayan adayların, sistemden alacakları başvuru belgesini 21 Ağustos 2026 saat 17' ye kadar Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Yerleştirme sonuçlarının ise 25 Eylül 2026 tarihinde Balıkesir Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'Asırlık Gece' Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı

Tarihi gece yeniden canlanıyor: Köprü trafiğe kapatıldı
Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var

Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi

Günlerdir haber alınamıyordu: Acı haberle birlikte mahalle karıştı!
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti