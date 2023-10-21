Balıkesir'de Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Oğuz Boyları Derneği öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında yapılan mitingde basın açıklaması yapıldı, şiirler okundu ve dualar yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Oğuz Boyları Derneğinin öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun ABD sloganları eşliğinde düzenlenen miting te basın açıklaması yapılırken, şiirler okundu ve dualar yapıldı

Cumhuriyet Meydanında toplanan Burhaniyeliler adına basın açıklaması yapıldı ve şiirler okundu. Yeni Zelandalı Abdullan Rabbani'nin yaptığı konuşma büyük alkış aldı. Kocacami İmamı Mustafa Aydoğdu Kur'an okurken, Kocacami Müezzini İsmail Baydemir de dua yaptı. Meydanda toplanan kalabalık ellerinde Türk Bayrakları ile Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika sloganları attı. - BALIKESİR