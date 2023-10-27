Haberler ›› Politika ›› BALIKÇILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

BALIKÇILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nu burada İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy ile sektör temsilcileri karşıladı. Aksoy, basına kapalı ziyarette Bakan Uraloğlu'na sektör hakkında brifing verdi.