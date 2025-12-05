Haberler

Bakü'de "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği

Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Dünya Türk Kahvesi Günü onurlandırıldı. 50'den fazla diplomatik misyonun temsilcileri katıldığı etkinlikte, Türk kahvesinin tarihi ve kültürel önemi vurgulandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğinde misafirlere geleneksel Türk kahvesi ikram edildi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de etkinlik düzenlendi. Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğe Azerbaycan'da faaliyet gösteren 50'den fazla diplomatik misyonun temsilcileri katıldı. Programda Türk kahvesinin tarihine ilişkin bilgiler paylaşıldı ve konuklara geleneksel Türk kahvesi ikram edildi.

"Kültürel miras niteliği taşımaktadır"

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak üzere burada bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu özel gün, yalnızca geleneksel bir içeceği onurlandırmak için değil, aynı zamanda onun temsil ettiği kültürel mirası, misafirperverliği ve kalıcı dostluk bağlarını hatırlamak için de bir fırsat sunuyor. Türk kahvesi uzun zamandır sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olmuş, nesiller boyunca korunarak bugün de günlük yaşamımızda önemini sürdüren bir kültürel miras niteliği taşımaktadır. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkıp İstanbul'dan dünyaya yayılan bu eşsiz gelenek, kendine has özellikleri, hazırlanış yöntemi, aroması ve törensel sunumuyla küresel kültürün ayırt edici unsurlarından biri haline gelmiştir. İnce kenarlı fincanlarda sunulması, yanında su ve lokum ikram edilmesi gibi zarif detaylar, Türk kahvesi geleneğinin estetik anlayışını ve içerdiği kültürel zenginliği ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

"Pek çok sosyal etkinliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir"

Türk kahvesinin dostlukların güçlendiği, anlamlı sohbetlerin geliştiği ve paylaşılan anların insanları birbirine yakınlaştırdığı sosyal buluşmaların merkezinde yer aldığını belirten Akgün, "Bayram ziyaretlerinden aile buluşmalarına, nişan törenlerinden profesyonel toplantılara kadar pek çok sosyal etkinliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi, bu çabada önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tanınma, onun dünya çapında görünürlüğünü artırmakta ve kültürel mirasımızı küresel bir platformda güçlü bir sembol olarak temsil ettiğini teyit etmektedir. Bugünkü etkinliğin, Türk kahvesinin kültürel değerini daha geniş kitlelere tanıtma konusunda önemli bir rol oynayacağına inanıyorum" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
