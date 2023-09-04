Bakırköy Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı törenle gerçekleştirildi

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı sebebiyle tören düzenlendi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, başsavcı vekilleri, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak konuşmasına başlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, " Özellikle depremde adliyede görev yapan personel ve yargı çalışanlarımızı da kaybettik. Onları da rahmet ve şükranla anıyoruz. Vatanımıza, milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik tüm terör örgütleriyle, paralel ihanet çeteleriyle mücadelemiz dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi. Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ise, "Hepimizin şikayet ettiği ve birçok platformda dile getirilen toplumun yargıya olan güveninin arttırılması ve arzu edilen düzeye ulaşması, tamamen biz yargı mensuplarının tutum ve davranışlarına bağlıdır" şeklinde konuştu.