Bakanlık'tan Karaman'daki Çocuk Evleriyle İlgili Açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki çocuk evlerindeki yazışmalarla ilgili çıkan haberlere yanıt vererek durumu araştırdıklarını ve iki müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki çocuk evlerinde geçtiği iddia edilen yazışmaların çocukları hedef aldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Karaman'daki çocuk evlerinde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon içerikli haberlere yönelik yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bir kez daha ifade ediyor, medya organlarını çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
