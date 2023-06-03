Bakanlar, yeni kabine üyelerine başarı diledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine başarı diledi.

Görevi devredecek bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine başarı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni kabine üyelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara başarı dileyen Bozdağ, "Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimleri kutlayarak, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na, birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kabine üyelerini kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Büyük Türkiye" hedefiyle çıktıkları yolda her zaman milletin huzur ve refahı için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yer aldığı kabinedeki bakanlara ve Türk milletine teşekkür ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş'a başarı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlık görevine getirilenlere başarılar diledi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.