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Sağlık ve İçişleri Bakanları Bir Araya Geldi

Sağlık ve İçişleri Bakanları Bir Araya Geldi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı'nda bir araya gelerek bakanlıklar arası ortak çalışma alanlarını ve afet durumlarındaki sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu değerlendirdi. Bakanlar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklarımız arasındaki yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdiğimiz son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ettik. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlarımızın acil hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlayan Hayat 112 uygulamamız başta olmak üzere bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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