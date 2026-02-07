Bakanlar Tekin ve Göktaş, Erzurum'da sanat etkinliğine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "Kim Var Sanat Etkinliği"ne katıldı.

Üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Koordinatörlüğünü 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları'nın üstlendiği etkinlikte, öğrencilerden oluşan koro çeşitli şarkılar seslendirdi.

Göktaş ile Tekin'in de eşlik ettiği şarkıların söylendiği etkinlikte tiyatro gösterisi sahnelendi.

Göktaş ile Tekin, Arzen'e tablo hediye ederek, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, "Birileri, milli birliğimiz ve beraberliğimizden çok rahatsız. Çocuklarımızın okulda aldığı eğitimin bu birlikteliğimizi güçlendirmesinden gerçekten çok rahatsızlar. Bizi eleştiriyorlar, geçmişine bağlı, gelecekten ümitli gençler yetiştirmek istiyoruz. Kim ne derse desin yolumuzdan dönmeyeceğiz, gençlere çok güveniyorum ve hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.