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"Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi ile çocuğunun, AJet'e ait bir yolcu uçağında seyahat edebilmesi için, uçaktaki bazı yolcuların indirildiği iddia edildi. İddiaların odağındaki AJet'ten yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi. İddialara ilişkin olarak Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir bakanın eşi ile çocuğunun AJet'e ait bir yolcu uçağında seyahat edebilmesi için bazı yolcuları uçaktan indirdiği öne sürüldü. O bakanın ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edildi. İddialara ilişkin hem Bakan Şimşek'ten hem de AJet'ten yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in eşi ve çocuklarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bodrum Havalimanı'nda, Ankara'ya gidecek olan AJet uçağına son anda yetişen fakat bilet bulamayan Bakan Şimşek'in ailesi, seyahat edebilmek için uçaktaki bazı yolcuları indirdi. İddialar ortalığı karıştırırken AJet'ten açıklama yapıldı.

'Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama

AJET'TEN İDDİALARA YALANLAMA

Şirketten, iddialara ilişkin yapılan açıklamada "Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şirketimizin adı kullanılarak bir Bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır. Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanacağını kamuoyunu saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

'Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama

"AİLEMİN İMA VE İTHAM EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Bakan Şimşek de AJet'in sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımı alıntılayarak "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." notunu düştü.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (4)

Çağatay Çetin:

indirilmiştir doğrudur

16
12
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Ahmet Erdem:

doğru olma ihtimali cok yüksek

13
12
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Uğur Şen:

Olmuştur, olmuştur…. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz…!

10
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ekrem celebi :

vergı borcunuz sılınmıstır.aıleme gostermıs oldugnuz destegınız ıcın tesekurler.

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0
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