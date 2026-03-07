Haberler

Bakan Yumaklı: Gıda anlamında problem, gübre tedarikinde sıkıntı yok

Bakan Yumaklı: Gıda anlamında problem, gübre tedarikinde sıkıntı yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırklareli'de yaptığı açıklamada savaşların masum insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, savaşın hiçbir türlüsünü kabul etmediklerini vurguladı. Kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer alması için bakanlık desteklerinin artırılacağını duyurdu.

'SAVAŞIN HİÇ BİR TÜRLÜSÜNÜ TAZVİP ETMİYORUZ'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırklareli'de sektör paydaşlarıyla düzenlenen toplantının ardından Aslibey köyündeki jeotermal serada kadınlar ile fidan dikim etkinliğine katıldı. Yumaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü onlara çiçek vererek kutladı.

Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığı'nın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Yumaklı, "Ramazan ayını idrak etmeye çalıştığımız bugünlerde bölgemizde bir savaş var. Hepimiz Gazze'yle ilgili o masum insanların, masum çocukların ki 70 binin üzerine çıktı, çoğunluğu kadın, çocuk katledilmesi ile ilgili üzülürken bütün dünyada sadece ve de sadece Türkiye'den ses çıkarken yanı başımızda hem komşumuz olan 900 kilometrenin üzerinde sınırımız olan bir ülke de yine savaşın içerisinde buldu kendisini. ve maalesef ki burada da yine katiller sürüsü başta olmak üzere maalesef böyle bir saldırıyla karşılaştılar. Bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Biz de buradan tekrar söylemiş olalım. Savaşın hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. Masum insanların, mazlum insanların, çocukların, kadınların, yaşlıların çok çok daha fazla etkilendiği bu tür belalardan inşallah dünyamız en kısa zamanda kurtulsun diliyoruz" dedi.

'TEŞKİLATLARIMIZ EMRİNİZE AMADE'

Kadının imzasının olmadığı her şeyin eksik olduğunu düşündüklerini söyleyen Yumaklı, "Ben şahsen bakanlığın uhdesindeki bütün birimlerle, özellikle hanımefendilerin bir konuyu ucundan tuttuğunda sonuna kadar götürmekte hiçbir tereddüt etmediklerini görüyorum. Bu manada gerçekten bakanlık olarak, tarımsal üretimin içerisinde hanımefendileri daha çok görmek istiyoruz. Bu yıl açıkladık, tekrar söyleyelim Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biz bu yıl kırsal kalkınma desteklerinin minimum yüzde 20'sini, 50'ye kadar çıkartacağız. Buradaki hibe ve destekleri kadınlara ve gençlere ayırdık. O yüzden içinizde de tarımsal üretime ilgi duyanlar, bunu yapmak isteyenler varsa bizim bütün teşkilatlarımız emirlerinize amade. Ben buradan yine bu çağrıyı da yapmış olayım" diye konuştu.

Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz

Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yeni mesaj
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi