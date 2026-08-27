Haberler

Orman yangını riski: 28-30 Ağustos kritik

Orman yangını riski: 28-30 Ağustos kritik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle 28-30 Ağustos'ta orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumları 112'ye bildirmeye çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınları açışından kritik 3 gün. Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınları açışından kritik 3 gün. Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

3 bölgede kırmızı alarm! Bu tarihlere dikkat, risk artıyor
ABD Başkanı Trump'a göre Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak

Trump, Rusya'nın kararını "Putin ile görüştüm" diyerek açıkladı
''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu

''Söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Çekindiği dev takım rakibi oldu!
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var