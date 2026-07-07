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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Muğla programı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Muğla programı devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla programı kapsamında Valiliği ziyaret ederek orman yangınları ve tarım faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla programı kapsamında Muğla Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik önünde Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı'ya, Muğla'nın yöresel kıyafetlerini giyen çocuklar çiçek takdim etti. Karşılama töreninin ardından Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, Valilik makamına geçerek Vali Dr. İdris Akbıyık ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Muğla'da yürütülen çalışmalar, orman yangınları ile ilgili değerlendirme ve ilin tarım ile ormancılık alanındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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