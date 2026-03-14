Bakan Yumaklı: 'Biz bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, "Biz bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa iftarı' programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada partililerle buluştu. İftar yemeği öncesi konuşma yapan Bakan Yumaklı, "Müslümanlar olarak paylaşma duygusunun en yüksek olduğu bu mübarek günlerde ve dayanışma duygusunun en yüksek yerlere çıktığı bu paylaşma günlerinde elbette yaptığımız duaların cenabı hak nezdinde önemli sonuçlarının olmasının biz faniler olarak kalben istiyoruz. Rabbim hem öncelikle mübarek Kadir Gecesine hem de Ramazan Bayramına ailemizle kavuşmayı bizlere nasip eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini önemli olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Devletin millet için var olduğunu her zaman tekrar ediyoruz. Güçlü devlet, güçlü Türkiye'den muradımız öncelikle 86 milyonun huzurunu ve refahını sağlamak için. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmada kısa zamanda nasıl bir yol kat ettiysek, bu hem devletimizin gücü, hem AK Parti'nin kararlı politikaları ve elbette Cumhurbaşkanımızın iradesiyle olmuştur. Ben bu noktada bütün vatandaşlarımıza, adına Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bugün hamdolsun Kahramanmaraş'ta hep birlikte böyle bir sofranın etrafında biriz, beraberiz. Edeler şehri, Kahramanmaraş'ımızın halkını ve geçmişten bugüne kadar partimizin her kademesinde görev yapmış, hizmet etmiş bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi metanetli ve vakar ve inançlı duruşları için tebrik ediyorum. Havası, suyu, toprağı, hepsinden önemlisi güzide insanlarıyla Kahramanmaraş son derece önemli bir şehrimiz ve göz bebeğimiz. Yedi güzel adamla düşünce ve edebiyat dünyamıza yön vermiş bu güzel şehir gururumuz olmayı her daim hak etmiştir. Bu miras inanıyorum ki bugün Kahramanmaraş'ın nabzında atmaya devam etmektedir. Bunu hem şehrin yaşayan ruhundan ve yapılan bütün çalışmalardan rahatlıkla görmek mümkün" dedi.

Müslümanların Ramazan ayının berbat edildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Hepimizin çok yakından takip ettiği, Müslümanların Ramazanını berbat etmeye yönelik coğrafyamızda yaşanan üzücü olayları hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık değerlerini hiçe sayan bu saldırılar karşısında uluslararası sistemin içine düştüğü acziyet çok açıktır, çok nettir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın nezdinde bütün bunlara 'dur' diyen sadece tek bir ülke olmanın, barışın ve istikrarın tesisi için çok yönlü diplomatik çabaları sürdüren bir ülke olmanın elbette önemli bir ayrıcalığı var. Biz başkalarının kayıplarının üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz. Biz bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir. Bu anlayışla terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda da kararlı adımlar atılmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar milletimizin ortak kader bilincinin ve güçlü birlikteliğinin bir sonucudur. Terörle mücadele, Türkiye Yüzyılı vizyonunun terörsüz Türkiye'ye en sağlam temel taşlarından birisi olacaktır. Derdimiz zevahiri kurtarmak değildir. İstikbalimizi en güzel şekilde inşa etmektir. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugün artık milletimizin desteğiyle vesayet çemberini kırmış, zalime boyun eğmeyen bir Türkiye vardır. Dünya beşten büyüktür diyerek, daha adil bir dünya mümkündür diyerek Türkiye'yi tarihe damgasını vuracak bir hale getirmiştir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyük Türkiye yürüyüşünün devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Demokrasiden kalkınmaya, ulaşımdan savunma sanayine, tarımdan sosyal devlete kadar büyük Türkiye yürüyüşündeki yolculuğumuz devam ediyor. Milli kaynaklarımızı ve insan potansiyelimizi hem doğru ve hem verimli bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz inşallah. Elbette depremden bugüne kadar Kahramanmaraş'ta biz de bakanlık olarak birçok şey yaptık. Kahramanmaraş'ımıza yapılan ve yapılmaya devam eden bütün yatırımların süreceğini bir bakan olarak ama en önemlisi de fahri hemşehriniz olarak sözünü veriyorum buradan. İnşallah hep birlikte bunların açılışını yapmak Rabbimize nasip etsin diyorum" dedi.

Yumaklı, AK Parti mensuplarına teşekkür ederek, "Kuruluştan bugüne kadar büyük inanç ve adanmışlıkla sorumluluk üstlenmiş, emek vermiş, gayret göstermiş bütün yol ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Burak Gül tarafından kendisine takdim edilen hediyeye teşekkür eden Yumaklı, "Artık fahri hemşeriniz olarak çeyizimizi de aldım artık bu bağı kurmuş olduk" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

