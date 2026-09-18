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Bakan Yumaklı, AK Parti Erzincan İl Başkanlığında teşkilatla buluştu

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Bakan Yumaklı, AK Parti Erzincan İl Başkanlığında teşkilatla buluştu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzincan'da AK Parti İl Başkanlığında teşkilat üyeleriyle buluştu.

Burada partililerle görüşen Yumaklı, teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceğe hazırlanması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize inanan, sahada basmadık yer bırakmayan dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizden aldığımız güçle yarınları inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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