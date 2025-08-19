Bakan Yerlikaya: Yurtdışında Aradığımız 438 Suçluyu İade Aldık

1) BAKAN YERLİKAYA: KIRMIZI BÜLTENLE YURT DIŞINDA ARADIĞIMIZ 438 SUÇLUNUN ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIK

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 780'i kırmızı bülten, 312'si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam bin 92 yabancı şahsı yakaladık. Bu kişilerin yakalanması sadece adli bir başarı değil. Kırmızı bültenle yurt dışında aradığımız 438 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaret ve incelemeler kapsamında Kırşehir'e geldi. Bakan Yerlikaya Kırşehir Valiliğini ziyaret edip, esnafla görüştü. Ardından Ahi Evran Külliyesi içinde bulunan Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederek dua etti. Bakan Yerlikaya daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, sonrasında özel bir otelde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bu topraklar birlik, beraberlik ve dayanışmanın timsalidir. Neşet Ertaş'ın gönül telinden dökülen türkülerin can bulduğu topraklardır. Biraz önce bu özel şehrimizde, valiliğimizle, mülki idare amirlerimiz, güvenlik güçlerimizle bir araya geldik. Kırşehir'de genel güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmelerde bulunduk. İç güvenlik, milletimizin huzurunun teminatıdır. Bizim için iç güvenliğin sağlanması, sınırlarımızın içinde huzuru, ülkemizin her köşesinde kamu düzeninin sağlanmasını ve sürekliliği ifade eder. Yuvalarımızda, iş yerlerimizde, sokaklarda huzur ve güvenin hissedilmesini niteler" diye konuştu.

'BİRÇOK ÜLKE İLE OPERASYONLARA İMZA ATIYORUZ'

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Biliyoruz ki huzur hiçbir zaman tesadüfen var olmaz. Binbir emekle, fedakarlıkla ve kararlılıkla gerçekleşir. Bitmeyen bir azim ve adanmışlıkla ilmek ilmek dokunur. Bu yüzden terörle mücadeleden organize suçlara, zehir tacirlerinden siber tehditlere kadar her türlü suç unsuruna karşı güçlü bir irade ve özveriyle hareket ediyoruz. İster sınırlarımızda olsun, ister sınırlarımızın dışında suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Aziz milletimiz ile de sürekli paylaşıyoruz. Başta zehir tacirleri ve şehir eşkıyaları olmak üzere nefes alan tüm suç odaklarını takipteyiz. Birçok ülke ile sınır aşan suçlarla ilgili ortak operasyonlara imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ BİR ORGANİZE SUÇ LİDERİNİN GEZMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ'

Kırmızı bültenle aranan suçluları son olarak Gürcistan'da yakaladıklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Son olarak Gürcistan'la ortak operasyon gerçekleştirdik. Kırmızı bültenle aradığımız suçluları Gürcistan'da yakaladık. Nisan ayında Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile birlikte Hollanda'da, Almanya, İspanya ve Belçika'da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Orkinos Bulut Operasyonu'nu gerçekleştirmiştik. Interpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Interpol, Europol dairesi başkanımız, aynı zamanda Interpol İcra Komitesi üyesi. Verdiğimiz mesaj net. Hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına, ellerini, kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz" dedi.

'TOPLAM BİN 92 ŞAHSI YAKALADIK'

Yurt içinde ve yurt dışında yakalanan kırmızı bültenle aranan suçlular hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Yurt içinde yakaladığımız kırmızı bültenlerle ilgili biraz bilgi vermek istersek yine bu kabine dönemimizde 780'i kırmızı bülten, 312'si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam bin 92 yabancı şahsı yakaladık. Biz kırmızı bültenle arananlar konusunu yalnızca adli bir takip olarak değil, uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin kararlılığını gösteren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu kişilerin yakalanması sadece adli bir başarı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası güvenlik politikalarında proaktif bir aktör haline geldiğinin göstergesidir. Kırmızı bültenle yurt dışında aradığımız 438 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Uzun süredir aranmakta olup yurt dışında saklanan yüksek profilli suç örgütü üyelerini hedef alıyor, Türkiye'nin suçla mücadelesinde yalnızca içe kapalı değil küresel çapta organize hareket ettiğini herkese gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki değerli arkadaşlar huzuru korumak huzur temin etmekten daha zordur" diye konuştu.