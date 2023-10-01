Bakan Yerlikaya, yaralı polisleri ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi: 1 terörist kendini patlattı (3)

BAKAN YERLİKAYA, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören yaralı polisler Erkan Karataş ile Alim Reis Demirel'i ziyaret etti. Çıkışta açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, bombalı saldırı girişiminin polislerin gayreti sayesinde akamete uğratıldığını vurgulayarak, "Kendilerine minnettarız. Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem aziz milletimizin hem de mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Alim Reis kardeşimiz, yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle doktorlarımızın nezaretinde, hasbihal edildiği; güçlü kuvvetli bir kardeşimiz, orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik, birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorların nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecek" dedi.