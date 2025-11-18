Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin (2)

'MAHALLİ İDARE SEÇİMLERİNDEN BU YANA BİN 48 BELEDİYE İLE İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, 30 Ekim 2025 tarihi itibariyle milletvekillerinin bakanlığa sorduğu önergelerin yüzde 59,5 oranında cevaplandığını ve cevaplandırma hızının daha da artacağını belirtti. Soruşturma izinlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, "Genelde her toplantıda bize soruyorsunuz bunu, aldım, getirdim. Bakın, 31 Mart 2024'ten yani mahalli idareler seçiminden bugüne kadar soruşturma izniyle ilgili, toplam soruşturma iznini bin 48 belediyeye vermişiz. Parti dağılımı bir, AK Parti 472 yani yüzde 45'i, CHP 267 yüzde 25,48'i, MHP 78 yüzde 7,5'i, İYİ Parti 4 yüzde 0,38, DEM 16 yüzde 1,53, diğer 211 yüzde 20. Soruşturma izni verilmeyen bin 424 dosya var. AK Parti 626, 44,17; CHP 366, 25,7; MHP 6,36 diye gidiyor; rakamlar burada" ifadelerini kullandı.

'GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE HEDEFİMİZ SIFIR TOLERANS'

2023 yılında geri gönderme merkezlerine 884, 2024 yılında 898, 2025 yılında bin 343 denetim ve ziyaret gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Geri gönderme merkezlerinde hedefimiz sıfır tolerans. Mahrem yerler hariç 7-24 kameralar izleniyor. İlk olarak Ankara'da bir uygulamaya başladık. İçeride çalışan tüm arkadaşlara yaka kamerasını da mecbur tuttuk. Diğer 32 geri kalan geri gönderme merkezleri içinde 2026 yılında üretim yapıldıkça onlara da yaka kameraları kullandıracağız. Ancak geri gönderme merkezlerinde bir şikayet, CİMER veya savcılıktan bir ihbar eğer gelirse, örneğin 2025 yılının ilk 10 ayında 17 kötü muamele iddiası var. 22 personele adli soruşturma, 52 personele de idari soruşturma açıldı" diye konuştu.

'BU YIL TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ TALEPLERİNİN YÜZDE 95'İNE İZİN VERİLMİŞ'

Bakan Yerlikaya, 3 Haziran 2023'den bu yana 238 bin 697 Suriyelinin istisnai vatandaş olduğunu, bunların içerisinde 134 bin 388'inin reşit olduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, "Benim göreve geldiğim günden bu yana 2 bin 147 Suriye uyrukluya istisnai vatandaşlık verilmiş, bin 44'ü reşit. Anayasa'nın 34'üncü maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili sorular geldi. Herkes birinci fıkrasını fevkalade okuyor, bunun bir de ikinci fıkrası var. İkinci fıkradan da '2911' doğdu çünkü orada öyle diyor. 2911 Anayasa Mahkemesinin (AYM) denetiminden geçti ve aslanlar gibi yürürlükte. Bakın, bizim yapmaya çalıştığımız şu, birazdan o rakamları da vereceğim ama buraya yazmışız: Bin 296 adet toplantı, gösteri ve yürüyüşü için ilgili makamlardan izin talebinde bulunulmuş. Ne zaman? Bu yıl. Bin 235'ine, yüzde 95,3'üne izin verilmiş, 154'üne yani yüzde 4,17'sine izin vermemişiz. Kanun kanundur ve yürürlüktedir ve biz hukuk devletiyiz. Bana kök araştırması yaptırmayın. Hiç kusura bakma. Kanun yürürlükte. Gelirsiniz, bir çoğunluk bulursunuz, kanunu değiştirirsiniz" dedi.

'1 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Diyarbakır'da yapılan yürüyüşte kolluk kuvvetlerine yönelik sözler ile ilgili sorulara cevap veren Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır'da 18 Ekim 2025 tarihinde bir etkinlik oldu. Önce 2911'le yasal başladı ama gecenin ilerleyen vakti, 'Biz Sur'a yürüyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız' kısa kesiyorum, zaman dar, yasal olmaktan çıktı. Müzakere devreye girdi, her zaman olduğu gibi müzakere ve müzakereyle iş başarılı olmayınca maalesef 3 polis memurumuza saldırdılar. Tespit ettiğimiz 8 şahıstan 7'si tutuklandı. Hemen akabinde, 1 şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Ancak ben ondan 2 gün sonra 20'sinde şunu söyledim: hiç kimse gece gündüz demeden fedakarca görev yapan vatanımızın bölünmez bütünlüğü için huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polislerimize 'Düşman' deme alçaklığına cüret edemez, buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyoruz dedik. 7'si tutuklandı diğerini de bulduğumuz zaman onlardan önce giden 7'sinin yanına gideceğiyle ilgili kanaatimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ KARIŞMIYORUZ, KENDİNİZ KARIŞTIRIYORSUNUZ'

Bakan Yerlikaya, CHP İstanbul İl Binası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Veli Ağbaba dedi ki, 'Ya CHP'yle niye uğraşıyorsunuz, yani bizim parti işimize niye karışıyorsunuz?' Allah için biz karışmıyoruz, kendiniz karıştırıyorsunuz; dilekçe veren sizsiziniz bakın. Burada yargı en sonunda bir karar verdi, öbür tarafta da bir mahkeme kararı var. İstanbul'da mahkeme kararı verildiği ilk anda deseydiniz ki, 'Ya bu mahkeme kararına biz saygı duymuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, biz hakkımızı üst mahkemede ve diğer yerlerde arayacağız. Hiç kimseyi konusu suç olan sokağa çıkmak, itaatsizlik, polisle karşı karşıya gelmek, Allah için bunu istemiyoruz' deseniz orada bir tane polis olmazdı ama öyle bir çağrı yaptınız ki. Beyler, ortada bir yargı kararı var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti. O mahkeme kararıyla ilgili adam gelsin, 'Biz buna itiraz edeceğiz' deseniz sorun yoktu ki. 16 Mart ve 9 Nisan arasında da aynı şey oldu. Dünyanın en sağduyulu polisi bizim polisimiz. 1 Mayıs'larda Avrupa'daki çevik kuvvetlerin, toplum polislerinin neler yaptığını ekranlarda görmüyor muyuz? Amerikan polisini söylemiyorum bile."

'326 BİN 195 KİŞİYİ DEPORT EDEREK REKOR KIRDIK'

Türkiye'de polis intihar oranının 100 binde 15,17 olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki intihar rakamları ile bazı ülkelerin rakamlarını kıyasladı. Düzensiz göç ve sınır güvenliği ile ilgili atılan adımları ifade eden Bakan Yerlikaya, "Güvenlik duvarı ve fiziki engel bin 406 kilometre yapılmış, aydınlatma bin 584 kilometre, devriye yolu bin 878 kilometre, kamera algılayıcı 373 kilometredir. Keşif gözetleme aracı 139, elektrooptik kule 362, gözetleme kulesi 223, termal kamera 284, kar üfleme aracı kışın 9 adet, 150 de drone 10 bin metreden gelen insanı görüyor. 4 bin metrede yüz ve tüm bilgilerini alabilecek hale geliyor. Peki, ne yaptık? Bizim göreve başladığımız dönemden bu yana kadar 303 bin 150. 326 bin 195 kişiyi deport ettik, bu bir rekor. Bak, şu mobil göç noktası araçları ne yapıyor? 375 mobil göç noktası araçlarıyla biz 6 milyon 28 bin yabancının kimliğini sorduk. Buradan 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit etmişiz. Bunun ilk üç ayında şehirlerimizde 50 bin sorgu yaptık, yüzde 74,5'i yani 4 kişiden 3'ü düzensiz göçmen çıkmış. Son 7 aydan beri aylık ortalama 415 bin soruyoruz, sadece düzensiz göçmen çıkan oranı yüzde 1,4" ifadelerini kullandı.

'9 KATALOG SUÇTA AŞAGI İNİYOR'

Bakan Yerlikaya ayrıca suça sürüklenen çocuklar ile ilgili caydırıcılığın yeniden masaya getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bakın, 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12,6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te yüzde 3 puan yani 15,6 artmış. Bakın, İngiltere'de, Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da dünyanın bir trendi, çevrimiçi sosyal medyada çocukların gezdiği bir ortamda bu çocuklara bir hal oldu. Bunu bilim insanları söylüyor. Burada İngiltere 10 yaşındaki çocuğa ceza sorumluluğu kabul etmeye başladı. Biliyorsunuz, biz 12 yaş veya altında olduğu zaman vermiyoruz ama 15, 16, 17, 18 yaşında birisi, bir çocuk eğer böyle kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa biz buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek. Bakın, 2020 ile 2024 arasında kasten öldürme aşağı doğru iniyor, kasten yaralama aşağı doğru iniyor; tüm kişisel suçlarda dolandırıcılıkta biraz daha zamanımız var, arzu ettiğimiz tempoda değil ama onun haricinde 9 katalog suçta aşağı iniyor" diye konuştu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, İçişleri Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 18 Kasım saat 10.00'da toplanmak üzere kapattı.