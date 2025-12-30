Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 16 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesapların tespit edildiğini ve 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

"PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 16 ŞAHIS YAKALANDI"

Bakan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve 29 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize açılan ateş sonucu polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.