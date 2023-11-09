Bakan Yerlikaya, Milletvekillerinin Soru ve Eleştirilerini Yanıtladı

BAKAN YERLİKAYA, MİLLETVEKİLLERİNİN SORU VE ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kimyasal silah kullanımı ile ilgili, "Bu iftiraların kaynağı bölücü terör örgütüdür, PKK'dır. Bu iftiralara geçmişte gerekli cevaplar verilmiştir. Kahraman Türk Ordusu, tarih boyunca nasıl yüksek bir karaktere sahip olduğunu savaş dönemlerinde daha birçok kez dosta düşmana göstermiştir" dedi.

Aysel Tuğluk sorusu üzerine konuşan Bakan Yerlikaya, "Aysel Tuğluk, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alınmak üzere adresinden davet edilmiştir. Davet üzerine yakınlarının refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kelepçe takılmadan mahkemede ifade verilmesi sağlanmış, ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, kolluk kuvvetleri içerisinde suçtan dolayı ihraç edilen personel sayısını; 2017'den 2023'e polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda meslekten ihraç sayısını 6 bin 591, devlet memurluğundan ihraç sayısını 2 bin 528, toplam ihraç sayısını ise 9 bin 119 olarak açıkladı.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 9 UÇUŞLA 1788 AFGAN VATANDAŞI DAHA GÖNDERİLECEK'

Sınır dışı edilen Afganistan uyruklu vatandaşlarla ilgili gelen sorulara ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, "2023 yılı ilk 10 ay içerisinde Afganistan'a düzenlenen özel uçak seferleriyle 14 bin 386 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 348 olmak üzere toplam 28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlandı. Önümüzdeki hafta 9 uçuşla, 1788 Afgan vatandaşı daha gönderilecek" diye konuştu.

'SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR'

Suriyelilere sağlanan sağlık hizmetleri ile ilgili gelen soru ve eleştirileri yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde bulunan Suriyelilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Türkiye'de hizmet alabilmek için geçici koruma kimlik belgesi olmalıdır. Bu kişiler dışında olan yabancılar, sağlık hizmetleri de dahil hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamaktadır. Geçici koruma altında olan Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocukları geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır. 2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" dedi.

Bakan Yerlikaya, 2023 yılı itibarıyla ülke genelinde 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirterek, "Bununla ilgili bir hazırlığımız var. Yakın zaman içerisinde önerimiz ile birlikte geleceğiz. Süreci olabildiğince hızlı ilerletmek en büyük arzumuz" diye konuştu.

'EYLEMLER DEMOKRATİK VE HÜR BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞİYOR'

Milletvekillerinden gelen eylem ve gösterilerle ilgili soruları yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Yılbaşı ile 30 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde 15 milyon 652 bin 961 kişinin katılımıyla düzenlenen 36 bin 670 eylem ve yetkinliklerin sadece yüzde 0,3'ü iptal edilmiştir. Eylem ve etkinliklerin yüzde 99'undan fazlasının demokratik ve hür bir ortamda gerçekleştirildiğini görüyoruz" dedi.

'CUMARTESİ ANNELERİ İLE İLGİLİ İYİ NİYETLİYİZ'

Cumartesi anneleri ile ilgili konuşan Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

"Cumartesi annelerinin Galatasaray önünde tam İstiklal Caddesi'nin girişinde olan yerle ilgili değil, bizim alternatif tüm yerlerimizle ilgili onların temsilcileriyle geçen hafta bir araya gelerek sağlıklı bir istişare ettiler. Bu hafta da tekrar bir araya gelecekler. Bu haftada herhangi bir gözaltı olmadığını biliyorsunuz. Görüşüyoruz. Cumartesi anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz. Onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söylemişti. Biz onun da cümlesinden o zamanki sözünden hareketle bu meseleyi en güzel şekilde çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 2024 YILI MALİ BÜTÇESİ, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.

Rukiye MEYVECİ/ ANKARA,