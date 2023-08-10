Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın...
Politika Haberleri
Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.
Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika