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Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın...

Politika Haberleri

Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yeşilyurt Malatya AFAD Politika Haberler

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