Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Bakan Yerlikaya: "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA