Bakan Yerlikaya, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lefkoşa temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC'de temaslarına başladı. Başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Yerlikaya, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Yerlikaya, "Bugün değerli meslektaşımıza hem bir işbirliğimizin güzel bir nişanesi olarak göç merkezinin açılışı var. Bir güvenlik işbirliği anlaşmamızı istedik ki burada imzalayalım. Bu güzel gelişmelerden önce Kıbrıs'a gelmişken önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, meclisimize, başbakanımıza ve akabinde kıymetli meslektaşımıza sonra açılışa geçeceğiz" dedi.

Ana vatanın selamlarını getirdiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu muhteşem eser de gerçekten çok yakışmış. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese de şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kulandı.

"Göç merkezinin açılacak olmasının da çok ciddi bir önemi olduğunu ben düşünüyorum"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ise, Bakan Yerlikaya'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ana vatanımız bizim için çok önemli. bahsettiğiniz gibi bu muazzam bina Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yapılmış ve KKTC'ye, KKTC halkına armağan edilmiş bir muazzam bina. Bugün ilk uluslararası etkinliğimizi de, TÜRKPA Kadınlar Zirvesi'ni de burada gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yeni binada tüm olanakların düşünüldüğünü kaydeden Öztürkler, "Bu muazzam binada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iradesinin yansıdığı binada devlet itibarına uygun, kurumsal yapımıza uygun önemli etkinliklere de ev sahibi yapıyoruz. Tabii sizlerin ziyareti bizler için çok önemli. Sizlerle birlikte bir dönem karşılıklı İçişleri Bakanı olarak da görev yaptık. Bu açıdan da benim için ziyaretiniz anlamlı ve önemli. Bugün aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için göç merkezinin açılacak olmasının da çok ciddi bir önemi olduğunu ben düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyada en önemli mücadele düzensiz göçle birlikte yapılıyor"

Düzensiz göç merkezinin bugün açılacağını bildiren Öztürkler, düzensiz göç merkezinin önemine değinerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dünyada en önemli mücadele düzensiz göçle birlikte yapılıyor. Ülkemizde de bu düzensiz göçle ilgili mücadeleyi koordine edecek, yönlendirecek, tespitini yapacak ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde de iade işlemini yapacak bir koordinasyon eksikliği vardı. Bu koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve bu koordineyi yapacak ana merkezin bugün kurulacak olmasının da ülkemiz adına çok önemli olduğunu ve çok anlamlı olduğunu ifade ediyorum. Bu bağlamda hem hükümete hem de değerli İçişleri Bakanlarımıza ve sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Yine ülkenin kamu güvenliği ve huzuru çok önemlidir. Bu bağlamda bugün yapılacak güvenlikle ilgili işbirliği anlaşmasının da anlamlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"Erdoğan'ın terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımları takdirle izliyoruz"

Öztürkler, "Hep söylüyoruz güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Bugün değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımları takdirle izliyoruz. Ben geçen hafta Güney Anadolu Bölgesi'ndeydim. Mardin, Diyarbakır, Gaziantep bölgelerinde konferanslar ve temaslar yaptım. O bölgenin şu andaki gelişmişliği, terörsüz Türkiye noktasında ana vatanımızın attığı adımların ne kadar önemli olduğunu sadece Türkiye Cumhuriyeti adına değil, bölge adına da çok değerli ve kıymetli olduğunu tespit ettik. Bunlar bizim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

"Her türlü suç türleriyle mücadele için gece gündüz durmadan çalışıyoruz"

Bir kez daha söz alan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bugüne yönelik işbirliği anlaşmasıyla aynı millet, iki ayrı devlet, ana vatan-yavru vatan, biz kendimizin huzurunu aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, buranın da huzur olarak görüyoruz. Buranın huzuru bizim huzurumuz diyoruz. Buranın güvenliği bizim güvenliğimiz, bizim güvenliğimizi sizin güvenliğiniz olarak görüyoruz. Hep kendimiz için istediğimiz her güzelliği aynı şekilde burası için de istiyoruz. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci asrında huzurun yüzyılı olacak bu asır diyoruz. Türkiye Yüzyılı mottosunun 16 başlığından birisi."

Organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, terörle ilgili tüm mücadelenin sürdüğünü kaydeden Bakan Yerlikaya, "Her türlü suç türleriyle mücadelemiz ve sınırları aşan suç türleriyle, suçlarla ilgili mücadelemizle 675 bin İçişleri ailemizin neferleriyle birlikte biz gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Buradaki sağlamış olduğumuz göçle ilgili gelmiş olduğumuz nokta iki yılda gerçekten dünya örnek. Göç idaresi Başkanlığı'na daha 12. yaşını yeni doldurdu. Gelinen nokta 2 yıl içerisinde bu kabine döneminde düzensiz göçle ilgili mücadelede gerçekten mükemmel bir noktaya geldik ve çekim gücü olmaktan çıktık" dedi.

"Dünyada ilk defa inovatif bir uygulama başlattık" diyen Bakan Yerlikaya, "Mobil göç noktası araçlarıyla biz düzenli göçle düzensiz göçmeni karıştırmadan bu süreci nasıl yapabiliriz arayışına girdik ve İstanbul Valiliğim tecrübesinde ne dindiğim bir uygulamayı aktif ettik. Turistlerimizi rahatsız etmeden, yasal olan yabancıları da tedirgin etmeden mobil göç noktası araçlarıyla kimlik kontroller yapıyoruz. İstanbul'da bunu başlattık ve tüm Türkiye'ye uyguluyoruz. Kaçak göçmen varsa bunları da bulmamız lazım. Bütün bunları yapabilmek için aynı tecrübeyi buraya aktarıyoruz. Kıbrıs'ımızın da düzensiz göçe hedef olmayan ama düzenli göçmenle ilgili dünyadaki o güçlü rekabet içerisinde hak ettiği payı en güzel şekilde alabilecek, hedeflediği istikameti yakalayabilmesi noktasında da biz elimizden gelen bütün gayreti esirgemeyeceğiz, destek olacağız. Organize suç örgütleriyle, arananlarla, uyuşturucuyla, yasa dışı bahisle ilgili de Kıbrıs kardeşlerimizin arzu ettiği neyse onu sağlama noktasında hükümetimize, meclisimize, buradaki bakanlığımıza ve güvenlik bilimlerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA