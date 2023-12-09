Emniyet teşkilatına taze kan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı. 456 polis memurunun mezun olarak yemin ettiği törende konuşan Bakan Yerlikaya, "Suç odaklarıyla daha etkin mücadele etmek için emniyet teşkilatının yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi ile birlikte 9 aylık zorlu eğitimlerini tamamlayan 21 Polis Eğitim Merkezindeki toplam 12 bin 76 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Mezuniyetlerinizin; Vatanımıza, Milletimize ve Devletimize

Hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyor, Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bazı meslekler vardır, En başta adanmışlık ister. Üniformasında taşıdığı Ay Yıldız gibi büyük sorumluluğu ve ağırlığı vardır bu mesleklerin. Fedakarlık ister, Gayret ister, Azim ister İşte polislik, tam da böyle bir meslektir. Suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın, her ne pahasına olursa olsun Milletini korumanın adıdır polislikYüreklerde çarpan vatan aşkının, millet sevdasının tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle: "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" dedi.

"2 bin 200 yıllık büyük bir devlet geleneğine sahibiz. Ecdadımız; adaleti, ahlakı ve vicdanı merkeze alan nice medeniyetler inşa etti.

Anadolu'yu insanlığın umuduna dönüştürdü" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Doğudan batıya, Asya'dan Afrika'ya, Hilalimizi ve yıldızımızı gören gözler, Umutla ve sevinçle doldu. Mazlumların duası olduk. Mazluma zulmedenlerin korkusu olduk. Bu mazi, bu tarih Bizim geleceğe yürürken, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, en büyük sermayemizdir. Bu sebeple, Türk polisi demek, Herhangi bir ülkenin polisi demek değildir. Temsil ettiğiniz değer ve mana, Şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur. 100. yılını tamamladığımız,

İkinci asrına ise; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefiyle yürüdüğümüz

son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Büyük sınamalardan ve zorluklardan geçti. Büyük badireler atlattık. "Dahili ve harici" bedhahların emelleri hiçbir zaman son bulmadı. Çok geriye gitmemize gerek yok. 8 yıl önce "Hendek kazarak" Huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden Bölücü Terör Örgütü de, 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle Milletimize ateş açan, bomba atan

FETÖ ihanet şebekesi de amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti

hamd olsun, bütün teşebbüsleri akamete uğrattı. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy Ne güzel dile getirmiş: "Girmeden tefrika bir millete, ona düşman giremez Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez" Evet, Milletimizin yüreği bir vurdukça,

Milletimiz bir, Devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah. İşte bunun en büyük güvencesi de sizlersiniz. Sizin gibi evlatları yetiştiren elleri öpülesi Analar babalardır" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Konuşmasında mezuniyet sevincini yaşayan polis memurlarına hitaben ise "Sizler; Nene Hatun'un diyarında, Bu şanlı üniformayı kuşandınız. Büyük bir milli bilinç ve vazife şuuruyla, Cennet vatanımızın dört bir köşesinde görev yapacaksınız. Eğer sokaklarımız da, Caddelerimiz de, Şehirlerimiz de Huzur olacaksa bu sizlerin sayesinde olacak. Milletimiz evinde başını yastığına Güvenle koyacaksa, bu sizlerin emeği ve fedakarlığıyla olacak. Sokaklarımızda, şehirlerimizde Her türlü suç ve suçluyla Amansız şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, Organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan, Milletimize bağlılıktan ve Devletimize sadakatten asla ayrılmayacaksınız. En puslu gecelerde dahi, Daima sizlere doğru yolu gösterecek olan vicdan pusulanızı takip edeceksiniz! Asla aklınızdan çıkarmayın. Artık sizler, İçişleri Bakanlığı ailesinin birer ferdisiniz. Hepimizin tek bir gayesi var: O da; Aziz Milletimizin huzuru ve güvenliğidir. Yolunuz bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Suç odaklarıyla daha etkin mücadele etmek için emniyet teşkilatının yapısını her geçen gün güçlendirdiklerini dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yeni imkanlar ve teknolojilerle kabiliyetimizi artırmaya, aramıza katılan siz ve sizler gibi kahramanlarımızla da büyümeye devam edeceğiz. İnsanımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretleriyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gözlerinin içi gururdan ve mutluluktan parlayan anne ve babalar! Vatanına, milletine, bayrağına bağlı Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. POMEM'deki değerli hocalarım Verdiğiniz eğitimler, Aktardığınız tecrübeler ülkemizin güvenliğini Birer zırh gibi kuşatıyor. Sizlerle çok daha güçlüyüz. İyi ki varsınız. Emeklerinizin karşılığı ödenmez.

Bu duygularla; Vatan uğruna canlarını feda eden

aziz şehitlerimizi, tüm kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polislik mesleğine hayatını adayan ve emekli olan, emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz kaim olsun. Devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve mezuniyet coşkusu yaşayan polis memurlarının aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren polis memurlarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Yemin töreninin ardından polis memurları kep fırlattı.

Tören, Erzurum İl müftüsü Rüstem Can'ın duasının ardından sona erdi. - ERZURUM