Bakan Yerlikaya: Depremden 187 vatandaşımız etkilendi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 187 kişinin hastanelere başvurduğunu söyledi. Hastanelerde 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, depremin etkilediği kentlerde hasar tespit çalışmalarının da başladığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'ya geldi. Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin bilgiler alan Bakan Yerlikaya, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli, Batman ve Kahramanmaraş'ın etkilendiğini söyledi. Depremin ardından AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını depremin büyüklüğü ve merkez üssünün 8 dakika içerisinde belirlendiğini ve ilk bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Durumu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süratle valilerimizle irtibata geçtik. Depremin hemen ardından Malatya Valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir ve il belediyeleri, ilçe belediyeleri ile tüm kamu ve kurum kuruluşları ile koordinasyon sürecini başlattık ve ilgili yerleşim yerlerinde mahalle mahalle, köy köy saha taraması başlattık. İlk etapta saha taramalarında ihbarlar önceliğiyle başlıyor, akabinde diğer taramaları yapıyoruz" dedi.

HASAR TESPİT EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgeye ekip gönderdiğini de dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bakanlığımız süratle hemen faaliyete geçti ve 2 genel müdür, 3 daire başkanı Malatya'da, 1 genel müdür 2 daire başkanı Elazığ'da görevlendirildi. Şu anda 10 hasar tespit ekibi Malatya, 10 hasar tespit ekibi Elazığ'da görevlendirildi. Diğer illerle ilgili hasar tespit komisyonları da kuruldu. Şu an için Malatya ve Elazığ'da hasar tespit süreci başlatıldı" diye konuştu.

UÇAK VE İHA'LARLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremin ardından Malatya ve diğer illerde çalışmalara başlandığına vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "AFAD 55 araç ve 210 personel ile bunun yanı sıra jandarma ve emniyetimiz 3 İHA ve 1 insanlı keşif uçağı ile saha tarama çalışmalarına devam ediyor. Şu an bile ekiplerimiz anbean bütün bölge takip ediliyor" dedi.

112'YE 1112 İHBAR GELDİ, 187 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1112 ihbar geldiğini de dile getiren Bakan Yerlikaya, "Saat 15.00 itibarıyla 112 çağrı merkezine 1112 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 963'ü bilgi, 149'u ise yardım amaçlıdır. Saat 11.00 gibi Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini ve can kaybımızın bulunmadığını ifade etmiştik. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgilerine göre Malatya'da 33, Elazığ'da 32, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 17, Kahramanmaraş'ta 3, Şanlıurfa'da 2 olmak üzere 187 vatandaş depremden etkilendi. Bu vatandaşlarımızdan 43'ü hastanelerimizde gözetim altında, diğerleri taburcu edildi" diye konuştu.

Depremin etkilediği Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da eğitime 1 gün ara verildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, depremin ardından yola düşen kayaların temizlenip yolların açıldığını, şu an bölgede elektrik, su, altyapı problemi bulunmadığını sözlerine ekledi.