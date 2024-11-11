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Bakan Yerlikaya, Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Bakan Yerlikaya, Budapeşte temasları kapsamında Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte bulunan anıta çelenk bırakan Bakan Yerlikaya, dua ederek şehit mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı" için Budapeşte'deyiz. ilk olarak Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Budapeşte Türk Şehitliğinde Birinci Dünya Savaşı'ndaki Galiçya Cephesinde şehadete eren 480 kahramanımız yatıyor. Her zaman dualarımız şehitlerimiz için. Ruhları şad olsun. Dünya üzerinde 34 ülkede 78 şehitliği bulunan bir ecdadın torunları olarak şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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