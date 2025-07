Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde FETÖ'den 17 bin 684 kişiyi gözaltına aldık, 3 bin 185'i tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Bu kabine döneminde; FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık. Bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bakanlıkta düzenlenen 'Zaferin Adı Türkiye' programında, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, "Dünyanın hiçbir yerinde gözünden sakındığı kınalı kuzularını dualarla cepheye gönderen, şehidine sarılıp, 'Vatan sağ olsun' diyen ana- babalar bulamazsınız. Asırlar geçse de nesilden nesile aktarılan şuur işte budur. Bugün, bir ihaneti unutturmamak, bir direnişi ebedileştirmek ve Türkiye'nin zaferini nesiller boyu yaşatmak için bir aradayız. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, tarihimize, bağımsızlığımıza, milli irademize vurulmak istenen bir zincirdi. Hainlerin, vesayetçilerin kurduğu kirli bir pusuydu. Ama milletimizin yüreği, cesareti, bu pusuyu hainlerin başlarına yıktı. O gece aziz milletimiz tankların karşısında göğsünü gerdi, namlunun ucuna alnını dayadı. Ölümü göze aldı ama esarete boyun eğmedi. Çünkü bu millet şehadeti nimet, esareti zillet olarak gördü; o karanlık gecede milletimiz siper oldu, vatanına sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı meydanlara daveti, bir milletin kıyamıydı. ve o davete icabet eden her bir kardeşimiz, hamdolsun tarihin akışını değiştirdi. Kimi sala okudu minarelerde, kimi tekbir getirdi sokaklarda, kiminin elinde ay yıldızlı şanlı bayrağımız vardı, hepsi tek bir ağızdan haykırdı: Bu vatan geçilmez, bu millet yenilmez. İşte o gece, FETÖ'nün hain zihniyetine, milletimizin bağrına sapladığı hançere, devletimizin içine sızdırdığı virüse karşı direndik. 253 vatan evladı şehadete erdi. 3 bin 737 kardeşimiz gazilikle şereflendi" dedi.

'MİLLETİMİZE YAN GÖZLE BAKAN KARANLIKLARIN KARŞISINDAYIZ'

Yerlikaya, hainleri affetmeyeceklerini, nankörlerden yüz çevireceklerini vurgulayarak, "Hangi delikte, hangi kılıkta olurlarsa olsunlar, onları yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu da bizim şehit ana-babalarına, şehit evlatlarına, gazilerimize sözümüz olsun. Biliyoruz, giden her can bizim canımızdır. Kundakta yavrusuna hasret nice yiğitler var. Gencecik evladının kokusuna doyamayan analar, babalar; sevdiğine kavuşamayan, sevdası yarım kalan nişanlılar var. Yarım kalan hayaller, dinmeyen özlemler, geçmeyen nice sızılar var. İşte o gidip de dönmeyen yiğitlerimize selam olsun. Anadan, yardan, serden geçen kahramanlarımıza selam olsun. Hani derler ya 'unutursak içimiz kurusun' diye. İşte bizler bu yemini yüreğimizde taşıyoruz. O geceden, içinde bulunduğumuz şu ana değin; bu yeminin de taşıdığımız sorumluluğun da bilincindeyiz. Çünkü biz, hem bu darbenin izini silmekle, inlerini başlarına yıkmakla, hem de bir ihanetin tekrarını önlemekle mükellefiz. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı olarak; devletimizin damarlarına sızmak isteyen her yapıya, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan her odağa karşı teyakkuzdayız. Demokrasimize kasteden, milletimize yan gözle bakan karanlıkların karşısındayız. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Bu kabine döneminde; FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık. Bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu ülkenin birliğine, dirliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan bütün hainler şunu bilsin ki bu vatanın fedaileri; sadece askeri, polisi, jandarması değildir. Bu vatanın fedaileri, 86 milyonun yüreğidir. Çünkü biz o zelil gecede aziz milletimizle vatan için direnmenin, hürriyet için candan geçmenin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, genç yaşlı, kadın erkek her kesimden vatandaşımızla, omuz omuza direndik; zaferin adı Türkiye'dir dedik" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ GÜÇ, MİLLETİMİZİN SİVİL İRADESİYDİ'

Şimdi bu birlikte aldıkları güçle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu topraklar, Malazgirt'te Alparslan'ı bağrına bastı. Bu topraklar, Çanakkale'de Seyit Onbaşı'ya güç verdi. Bu topraklar, 15 Temmuz'da şehitlerimizle aydınlığa kavuştu. İşte bu yüzden, biz bu vatanı yalnızca taşından, toprağından değil; şehitlerimizin al kanından tanırız. Biz bu milleti, imanından, vefasından, dirayetinden biliriz. 15 Temmuz gecesi mahalledeki derneğimizden sendikalarımıza, vakıflarımızdan yardım kuruluşlarımıza kadar sivil toplumun her temsilcisi, milletimizin sesi ve vicdanı oldu. O gece sokakta darbeye direnen, yüreklerini ortaya koyan gönüllü hareketler, milletimizin mayasını yoğuran sivil inisiyatiflerdi. Zira bu hain darbe teşebbüsünü bastıran en önemli güç, milletimizin sivil iradesiydi. Sivil toplum kuruluşlarımız, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biri olarak bu iradeye her daim sahip çıktı, milletimizin yanında oldu. Sadece geçmişin karanlık dehlizlerini kapatmakla kalmayacak, hep birlikte geleceğin aydınlık yollarını da inşa edeceğiz. Birliğimiz daim, irademiz sarsılmaz, kardeşliğimiz ebedi olsun" diye konuştu.