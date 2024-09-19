Bakan Yerlikaya: Terörle Mücadelede Sonuçlar Alıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. DSİ Toplantı Salonu'ndaki programda AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile vatandaşlar yer aldı.

Bakan Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale'yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden başta bölücü terör olmak üzere tüm ihanet girişimlerinin kökünü hamdolsun bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Çünkü terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. 23 yıldır Diyarbakır'ımıza yapılanlar, bu ülkeye, bu millete yapılan hizmetler bir lütuf değil, bir haktır. İmtiyazlı sınıflar AK Parti ile ortadan kalkmıştır. Çünkü AK Parti'nin siyaset anlayışının merkezinde milletine hizmet, milletine adanmışlık vardır" diye konuştu.

'IRAK VE SURİYE'DE DE TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİYOR, BAŞLARINI EZİYORUZ'

Terörle mücadelede sınır dışında da operasyonların sürdüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, "AK Parti doğusundan batısına bu ülkenin temel insan hakları konusunda yaşadığı sorunları kendisine dert edindi. ve bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldı. Dilinden, yaşam tarzından dolayı hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade edilmedi. 'Hak bir gönül verdi bana' diyen Yunus'un Türkçesi de 'Ay dilbere' ile aşk şiirinin şaheserini yazan Fekiye Teyran'ın Kürtçesi de bizimdir, bu milletindir. Türkiye'nin eskimiş, yıllarını çalmış tartışmalarla kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bizim terörden dolayı tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Hele çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını istismar edenlere, teröre sırtını dayayanlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. İşte Diyarbakır anneleri. Evlatlarını inançla ve sabırla terörün pençesinden söküp aldılar, almaya da devam ediyorlar. Buradan Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Bundan 23 yıl önce Bilkent Otel'de ülkemiz siyasi tarihini değiştiren kutlu dava, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladı. Diyarbakır sokaklarında huzur içinde gezilemediği, esnafımızın dükkanlarını huzurla açamadığı o günlerde ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.' ve ekledi; 'Terörün belini kıracağız?' Kırdık mı? Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor. Öyle bir kararlılıktı ki bu, sadece sınırlarımızda değil, Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz" ifadelerini kullandı.

'KİMSE BENİM DİYARBAKIRLI KARDEŞLERİME ŞEKİL YAPAMAZ'

Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bakın, sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da, tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdik. 10 terörist etkisiz hale getirildi. 831 şahıs gözaltına alındı. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Medeniyetlerin beşiği olan bu topraklar, huzurun ve kardeşliğin en güçlü kalesi olmuştur. Peki, İçişleri Bakanlığı olarak biz ne diyerek yola çıktık? 'Türkiye'nin Huzuru'. Evet, Türkiye'nin huzuru, Diyarbakır'ın huzuru için sadece teröristlerle değil, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, tüm suç ve suçlularla da mücadele ediyoruz. Diyarbakır'ımızın bereketli topraklarında Hint keneviri yetiştirilmesine, terörün finansmanına kaynak aktarılmasına müsaade eder miyiz sandılar? Sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da zehir tacirlerine yönelik, 2 bin 514 operasyon düzenledik. Bin 64 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 501'i tutuklandı. Yine bu dönemde Diyarbakır'da 14 tona yakın esrar, yaklaşık 68 milyon kök kenevir ele geçirdik. Bu buluşmamızdan sonra, Diyarbakır Huzur Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde sizlerle Diyarbakır'a ilişkin bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum. Bu yılın ilk 8 ayından itibaren, Diyarbakır'da işlenen evden hırsızlık suçları, geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar azaldı biliyor musunuz? Yüzde 61. Geçen yılın Diyarbakır'da günde 4 hırsızlık yaşanırken, bu rakam günde 1,5'a düştü. Kapkaç yüzde 75, iş yerinden hırsızlık yüzde 46 azaldı. Diyarbakırlı kardeşlerim huzurla gezebilsin, Keçi Burcu'ndan çayını keyifle yudumlasın, ticaretini rahatça yapabilsin, diye organize suç örgütlerine de aman vermiyoruz. Çünkü kimse benim Diyarbakırlı kardeşlerimize şekil yapamaz. Bu amaçla bu yıl içinde Diyarbakır'da organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirdik. 170 şahsı gözaltına alındı, bunların 66'sı tutuklandı. 10 organize suç örgütü çökertildi ve adalete teslim edildi. Bizler biliyoruz ki AK Parti'nin vizyonuyla Diyarbakır'ın tarihi misyonu birleştiğinde, bu şehir Türkiye'nin yükselişinde öncü rol oynar. İşte bu hakikatten hareketle Diyarbakır'a adeta yatırım seferberliği başlattık desek, yeridir. Evet, son 22 yıllık iktidarımız döneminde Diyarbakır'a eğitimden sağlığa, turizmden sanayiye, ulaşımdan tarıma, enerjiden sosyal hizmetlere varıncaya kadar, toplamda 287 milyar 114 milyon TL yatırım yapıldı. Tüm bu alanlardaki yatırımlar bu şehir büyüsün, bu şehir kalkınsın, Diyarbakır hak ettiği yere gelsin diyerek yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Çünkü Diyarbakır hamasetten, kirli siyasetten, terörün kirli ellerinden çok çekti. Diyarbakır'ın ufkunu, geleceğini ve gelişmesini önlemeye çalışanlara bu şehrin irfanı ve vicdanı geçit vermedi, vermeyecek. Terörü, gözyaşını, kaosu bu toprakların makus talihi yapmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kaldıkça, bu topraklar terörden arındırıldıkça görüyoruz ki, Diyarbakır başta olmak üzere şehirlerimiz ayağa kalkıyor, şahlanışa geçiyor. Bugün sadece Dicle Üniversitesi'nde 40 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor. 4 organize sanayi bölgesinde 474 iş yerinde 38 bin kişi istihdam ediliyor, çalışıyor. 2023 yılında evet Diyarbakır'dan 334 milyon doları aşkın bir ihracat gerçekleşti. Hava yoluyla 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 13 bin 117 uçuş gerçekleşti. ve toplamda 2 milyon 53 bin yolcu sayısına ulaşıldı. Tabii sadece bu değil, 2023 yılı içinde yerli ve yabancı toplam 550 bini aşkın turist Diyarbakır'ı ziyaret etti. Bu şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gördü. Bir güzel gelişme de şu ki, gelen turistlerin konaklamalarında yüzde 40'lık bir artış söz konusu. Bu rakamlar da gösteriyor ki, bu şehirde huzur var, güven var, her anlamda büyük bir kalkınma var."