Bakan Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Bakan Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda ABD Ticaret Odası ve Guatemala Savunma Bakanı ile önemli görüşmeler yaparak Askeri Çerçeve Anlaşması imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'na katılan ABD Ticaret Odası, Siber, Uzay ve Milli Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Keith Webster ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'na katılan ABD Ticaret Odası, Siber, Uzay ve Milli Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Keith Webster ile görüştü. Bakan Yaşar Güler, ayrıca Guatemala Savunma Bakanı Henry David Saenz Ramos ile bir araya gelerek Askeri Çerçeve Anlaşması imzaladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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