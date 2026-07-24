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Bakan Yardımcısı Yelkenci Sinop'ta Vatandaşları Dinledi

Bakan Yardımcısı Yelkenci Sinop'ta Vatandaşları Dinledi
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Sinop'ta düzenlenen buluşmada vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Vali Mustafa Özarslan'ın eşlik ettiği programda eğitim çalışmaları ve kamu hizmetleri değerlendirilirken, vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, çeşitli program ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta vatandaşların talep ve problemlerini dinledi.

Sinop Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'ye Vali Mustafa Özarslan eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Yelkenci, talep, öneri ve beklentileri dinledi. Programda eğitim alanında yürütülen çalışmalar ile Sinop'ta devam eden kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, vatandaşların ilettiği talep ve öneriler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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