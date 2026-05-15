Bakan Yardımcısı Turan: Küçük bir fikir, yarın ülkemize büyük ihracat kapıları açabilir

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırşehir'de düzenlenen 5'inci Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri ile 3'üncü Cacabey Bilim ve Kültür Şenliği programına katıldı. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırşehir'in tarihsel ve kültürel kimliğiyle bilim ve üretim vizyonunu bir araya getiren özel şehirlerden biri olduğunu söyledi. Turan, "Kırşehir; Ahi Evran'ıyla, Cacabey'iyle, Aşık Paşa'sıyla, Neşet Ertaş'ıyla çok özel bir kent. AR-GE Pazarı'nın burada düzenlenmesi sıradan bir tercih değil. Belki de Türkiye'de bu tür etkinliklerin en çok yakıştığı şehirlerden biri Kırşehir'dir. Eğer Ahi Evran bugün yeniden aramızda olsaydı, gençlerimizin üretim heyecanını ve ortaya koyduğu projeleri gururla izlerdi diye düşünüyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HİZMET YÜRÜYORUZ'

Etkinliğin gençlere ilham verdiğini belirten Turan, "İçişleri Bakanlığımız emniyet, jandarma ve sahil güvenlik gibi güvenlik birimleriyle bilinse de göç, AFAD, nüfus ve sivil toplum alanlarında da güçlü bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 607 bin çalışanıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet yürütüyor. Sadece geçtiğimiz yıl sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 630 ortak projeye imza attık. Bu tablo, bakanlığımızın sosyal alanda da ne kadar aktif olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ ÜLKELERDEN BİRİ'

Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Turan, Türkiye'nin bazı alanlarda dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdiğini belirterek, "Özellikle yazılım, İHA ve SİHA teknolojilerinde önemli başarılar elde ettik. Yerli otomobilimiz, KAAN savaş uçağımız ve Kızılelma projelerimizle de yeni bir sıçrama hedefliyoruz. Yıllar önce bu ülkede birileri 'Biz İHA üreteceğiz' dediğinde birçok kişi buna inanmadı. Ama bugün Türkiye, savunma sanayisinde dünyanın dikkatle takip ettiği ülkelerden biri haline geldi" dedi.

'GENÇLERİMİZİN RPOJELERİNE KULAK VERİN'

Gençlerin projelerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Turan, iş dünyasına çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Bugün küçük görülen bir proje, yarın Türkiye'nin ithalatını azaltan büyük bir teknolojiye dönüşebilir. Bugün heyecan duyduğumuz küçük bir fikir, yarın ülkemize büyük ihracat kapıları açabilir. Gençlerimizin projelerine kulak verin, onları dinleyin ve destek olun. Belki bugün küçük bir katkıyla geleceğin büyük markalarının temelini atmış olacağız."

'GÜÇLÜ OLMANIN YOLU ÜRETMEKTEN VE BİRLİKTEN GEÇİYOR'

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki kriz ortamına rağmen büyümeye devam ettiğini ifade eden Turan, "Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde Orta Doğu'daki krizler yaşanıyor. Türkiye bütün bu tabloya rağmen üretmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor. Elbette eksiklerimiz olabilir ama güçlü olmanın yolu üretmekten, birlik olmaktan ve çalışmaktan geçiyor. En kolay şey kavga etmek ve krizlere teslim olmaktır. Biz üretmekte, büyümekte ve kardeşlikte kararlıyız" diye konuştu. Programın ardından Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve beraberindeki protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı