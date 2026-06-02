Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da huzurevi inşaatını inceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapımı devam eden 355 milyon lira bütçeli 84 kişilik huzurevi projesini inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Aziziye ilçesinde yapımı devam eden huzurevi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Tarıkdaroğlu, Erzurum ziyareti kapsamında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yapımı devam eden huzurevi projesinin inşaat alanını gezdi.

Toplam proje bedeli yaklaşık 355 milyon lira olan ve temeli atılan huzurevi projesi, tamamlandığında 84 kişilik kapasitesiyle yaşlı bireylere modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.

Huzurevinin, Erzurum'da yaşlılara yönelik sosyal hizmet kapasitesini artırması ve kentteki bakım hizmetleri altyapısına önemli katkı sunması hedefleniyor.

Alanda yetkililerden proje hakkında bilgi alarak çalışmaların son durumunu değerlendiren Tarıkdaroğlu, huzurevi yatırımının Erzurum için önemli bir sosyal hizmet projesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak yaşlılarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli ortamlarda hizmet almasını önemsiyoruz. Aziziye ilçemizde hayata geçirilen bu proje de tamamlandığında Erzurum'a önemli bir değer katacak. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarına cevap veren, modern ve donanımlı bir hizmet alanını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz."

Tarıkdaroğlu'nun ziyaretine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

