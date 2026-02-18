Bakan Yardımcısı Suver: Bu ülkenin vatandaşı, kiracı olarak yaşamayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Son aile konut sahibi oluncaya kadar biz bu işe devam edeceğiz. Bu ülkede dünyaya gelen vatandaş, kiracı olarak yaşamayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Türkiye Yılı Sosyal Konut Projesi kapsamında, Mersin merkez ve ilçelerde yapılacak 8 bin 190 konutun kura çekimi için tören düzenlendi. Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, kent protokolü ve çok sayıda başvuru sahibi katıldı.

'ÜLKEMİZİN YARISI KİRACI'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek çözümün dayanıklı yapılar üretmek olduğunu söyledi. Türkiye'de istatistiklere göre yapı stokunun 5,5 milyondan fazlasının dönüşmesi gerektiğini kaydeden Suver, "Bundan dolayı biz hükümet olarak, bakanlık olarak kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. Fakat diğer taraftan yine istatistiki verilere göre ülkemizin yarısı kiracı. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir aile dahi evsiz kalmayacak bu ülkede. Hedefimiz; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün aileleri ev sahibi yapmak. İnşallah Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde, bakanımızın koordinasyonunda, sizlerin dua ve destekleriyle bunu başaracağız. Başka yolu yok. Çünkü bizim yeni Türkiye Yüzyılı iddiamız var. Bu ne demektir? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken, ortaya bir vizyon koydu. Dünyanın en gelişmiş ülkesinde nasıl refah yaşanıyorsa, bu ülkenin insanları da o refahı yaşamalı. Bu vizyon 20'nci yüzyılda kondu. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları aramızdan ayrıldılar. 21'inci yüzyılda bu hedefi, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın desteğiyle gerçekleştireceğiz. Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girecektir. Bunda kararlıyız, azındayız" dedi.

'HER TÜRLÜ SIKINTININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

6 Şubat depremlerinde 11 ilin büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Suver, "Bizim o gün kasamızda 150 milyar dolarımız yoktu. Ne vardı? Başımızda milletini, ülkesini seven bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, TOKİ gibi dünya markası bir kuruluşumuz vardı. Dünyanın hayret ettiği olayı gerçekleştirdik. Olağanüstü bir şey başardık. Ondan dolayı bizim dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girememek gibi bir problemimiz yok. Yeter ki sizlerin dua ve destekleriniz olsun. Yeter ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olsun. Biz Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden geleceğiz. Bugün kurada çıkmayanlar üzülmesin. Cumhurbaşkanımız işaret etti. Son aile konut sahibi oluncaya kadar biz bu işe devam edeceğiz. Bu ülkede dünyaya gelen vatandaş, kiracı olarak yaşamayacak. Mal sahibi olarak yaşayacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığıyla vatandaşlar tarafından takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı