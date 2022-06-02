Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü - Haberler

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri operasyon konusu ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ı ziyaret eden Daimi Temsilci Greenfield, Türkiye'nin Suriye'deki ihtilafa 2254 sayılı BMGK kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür ettiği belirtildi. Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini söyledi. Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini belirten Önal, son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidin daha da arttığını belirtti. Önal, güvenlik güçlerinin, sivilleri ve Türkiye sınırlarının içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceklerini vurguladı.