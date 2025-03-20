Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Nevruz'un getirdiği birlik ve barış enerjisiyle, inananların kardeşliğini esas alan bir medeniyetin mensupları olarak tüm gönülleri ihya edecek, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, baharın gelişiyle birlikte Nevruz'un kardeşlik, birlik ve yenilenme ruhunu kuşanarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin azmiyle ilerlendiğini kaydetti. Aydın, terörün son bulması için kararlı adımlar atılarak halkın huzur ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını vurgulayarak, "Osmanlı'nın dağılması, ümmet bilincinin zayıflamasına yol açarken emperyalist müdahaleler ile aramıza nifak tohumları ekildi. Bunun sonucu olarak geçmişte bir huzur bölgesi olan coğrafyamızda maddi ve manevi ciddi bedeller ödendi. Ancak bugün, güç dengelerinin değiştiği çok kutuplu bir dünyada, tarihi bağlarımızı yeniden hatırlayarak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme ve tarihin akışına yeniden yön verme noktasında önümüzde eşi benzeri görülmemiş bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatı, birlik ve kardeşlik içinde değerlendirerek, coğrafyamızda yeniden barış, huzur ve istikrarı tesis etmek mümkün olacaktır. Bu süreçte, tarihi bir sorumluluk üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Bu mücadelede kararlılıkla yol almak, Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için bir zorunluluktur.' sözü birlik ve beraberliğin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. İç barışımızın tahkim edilmesi, kardeşliğimizin sarsılmaz şekilde tesis edilmesi, bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması ile mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, 'Terörsüz bir Türkiye'ye el birliği ve gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Nevruz'un ortak kültürel mirasın en güzel simgelerinden birisi olduğunu kaydeden Aydın, "Tarih boyunca, bu topraklarda tüm farklılıklarıyla bir arada yaşayan milletimiz, tıpkı nevruzla birlikte kenetlendiği gibi, huzur ve barış için de omuz omuza vermelidir. Türkler, Kürtler, Araplar ve bölge halkları yüzyıllardır aynı gök kubbenin altında kardeşçe yaşamış, sevinci de acıyı da paylaşmıştır. Nevruz, tükenmeyen umudun ve dirilişin simgesidir. Aynı ruhla, Türk, Kürt, Arap demeden tüm unsurlarımızla Çanakkale ruhunu diri tutarak, adil bir dünyayı birlikte mümkün kılacağız. Kardeşliğimizi ne kadar güçlendirirsek, bize kurulan tuzakları o kadar boşa çıkarır ve geleceğimizi daha sağlam temellere oturtabiliriz. Nevruz'un getirdiği birlik ve barış enerjisiyle, inananların kardeşliğini esas alan bir medeniyetin mensupları olarak tüm gönülleri ihya edecek, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN