Bakan Yardımcısı Aydın: "Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli dayanaklarından biri komisyondur"

Bakan Yardımcısı Aydın: 'Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli dayanaklarından biri komisyondur'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, Terörsüz Türkiye hedefinin kurumsal ve demokratik zemindeki en önemli dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar neticesinde hazırlanacak raporun, sürecin sağlıklı, kalıcı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemesi açısından son derece önemli bir işlev üstleneceğini vurgulayan Aydın, raporda yer alacak tespit ve önerilerin, sürecin bundan sonraki aşamalarına ışık tutacağını ifade etti.

Milli birlik ve kardeşlik anlayışıyla yürütülen sürecin, bazı sınırlı aksaklıklar dışında devlet aklı ve toplumsal sağduyu ile başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Aydın, bu ivmenin korunmasının ve daha da güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Süreci sekteye uğratabilecek söylem ve davranışlardan titizlikle kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Aydın, hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, tutum ve yaklaşımların sürecin ruhuna uygun şekilde özenle seçilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşu ve tüm paydaşların sorumlu çabalarıyla birlikte yürütülen bu süreç, milletimizin beklentilerine uygun şekilde başarıyla neticelenecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

